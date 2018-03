Ne cherchez pas le couple le plus fan de hockey du Québec. Internet l'a trouvé.

Lors de leur mariage en août dernier, Frédérick Gallant et Carine Maz n'ont pas opté pour le traditionnel gâteau étagé garni de fleurs et de figurines blanches et noires au sommet. Ils ont montré qu'ils avaient la fièvre du hockey en choisissant un imposant dessert en forme de... coupe Stanley.

Pas moins de douze heures - dont trois pour l'inscription des noms des quelque 150 invités - ont été nécessaires à l'entreprise montréalaise Les Gâteaux Chloé St-Jacques par Dansereau Traiteur pour élaborer la structure.

Plusieurs médias spécialisés en sports à travers le monde comme TSN et Sports Illustrated ont partagé une photo de la coupe sucrée, la rendant virale sur le web.

Les mariés ont dû débourser 1700$ pour le dessert désormais célèbre, selon les informations obtenues par le Journal de Montréal.

VOIR AUSSI :