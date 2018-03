Nintendo avait créé toute une commotion en septembre dernier, lorsque la compagnie avait fait savoir que Mario n'était officiellement plus un plombier.

En effet, dans la biographie (japonaise) du héros, Mario était désormais décrit comme quelqu'un «qui aurait été plombier il y a très longtemps».

Six mois plus tard, le géant du jeu vidéo est revenu sur sa décision et a de nouveau modifié la biographie de son plus célèbre personnage.

La nouvelle biographie de Mario insiste sur le fait qu'il excelle dans les sports, qu'il est aimé de tous et qu'il s'entend à merveille avec son frère Luigi, mais en soulignant à présent qu'il pratique bel et bien le métier de plombier.

Notons que dans la plus récente aventure de Mario, Super Mario Odyssey, parue l'automne dernier sur la Nintendo Switch, Bowser, l'éternel ennemi du moustachu, s'adresse à ce dernier à un certain moment en utilisant le terme «plumber boy» (littéralement «garçon plombier»).

À voir également :