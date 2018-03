IKEA lance une collection yoga

Le géant suédois IKEA veut que soyez zen à la maison. Pour ce faire, il ajoute une collection inspirée du yoga à sa déjà très longue liste de produits.

Dans cette nouvelle ligne intitulée HJÄRTELIG qui sera disponible au Canada à partir du 1er avril (nous confirme IKEA Canada), on retrouve tapis de yoga, coussins de sol, sangles, blocs de liège destinés à la pratique et chandelles parfumés.

À ça s'ajoutent meubles et accessoires dans des matériaux naturels et durables - rotin, liège, bois brut - , des tissus vaporeux comme du lin et du coton léger dans des teintes neutres. Bref, tout ce qu'il faut pour procurer à votre décor une ambiance apaisante, sans stress et prendre une pause de votre quotidien.

On craque pour la table basse carrée qui peut aussi servir de base de lit ou de base pour un sofa personnalisé ou encore pour la carafe minimaliste.

