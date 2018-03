QUÉBEC – La 51e édition du Festival d'été de Québec promet d'être haute en couleurs. Encore une fois, des artistes et des groupes de calibre international viendront fouler les plaines d'Abraham à Québec en juillet.

Foo Fighters, The Weeknd, Beck, The Chainsmokers, Shawn Mendes, Future, Lorde, Cyndi Lauper, Avenged Sevenfold et Dave Matthews Band se donneront tous rendez-vous à Québec.

Le FEQ accueillera également le mythique Neil Young pour sa toute première visite dans la Capitale – un spectacle fort attendu qui risque de ne pas décevoir. Ce sera son unique spectacle présenté au Canada.

«On travaille sur sa venue depuis des années et je suis particulièrement ravi de cette prise, d'autant plus qu'il ne fait que trois dates cette année, précise Louis Bellavance, directeur de la programmation. C'est une légende au même titre que Paul McCartney, The Rolling Stones, The Who et Bob Dylan. Il offre toujours des performances de grande intensité. Un spectacle mémorable nous attend, c'est assuré!»

Il s'agira également du retour des Foo Fighters après leur prestation écourtée de 2015 en raison de violents orages. Ils avaient promis de revenir pour terminer leur performance. Espérons que mère Nature sera plus clémente cette année!

Des artistes plus «jeunes»

Les jeunes – et moins jeunes – seront servis avec la venue de la star planétaire The Weeknd, qui ouvrira les festivités sur les Plaines. Côté pop, Lorde et Shawn Mendes risquent également de séduire les nouvelles générations de festivaliers.

«Le FEQ a passé un cap important avec son 50e anniversaire. On regarde maintenant vers l'avant et on continue d'innover avec une programmation moderne et diversifiée», a expliqué le directeur général par intérim, Claude Doré.

The Weeknd ouvrira les festivités le jeudi, 5 juillet 2018.

«La prochaine édition suit de très près les tendances mondiales : on y cumule des têtes d'affiche de plusieurs grands festivals et nous sommes convaincus que des festivaliers de tous les coins de la planète se donneront rendez-vous ici cet été.»

La fin de semaine de clôture risque également d'être survoltée. La formation métal Avenged Sevenfold, qui jouit d'une très grande popularité à Québec, est de retour dans la Capitale. C'est le Dave Matthews Band qui viendra clore 11 jours intensifs de musique.

Une prévente ralentie par les cyberattaques

Le FEQ a éprouvé des difficultés avec sa prévente exclusive pour les membres des caisses Desjardins, mardi, en raison de multiples cyberattaques.

La billetterie est toutefois demeurée ouverte si bien que les 20 000 laissez-passer disponibles ont tous été vendus vers 15h30. Les membres de Desjardins pouvaient acheter jusqu'à 4 laissez-passer au coût de 90 $ chacun.

La vente des laissez-passer réguliers commencera le 8 mars. Ceux-ci seront disponibles au coût de 100$ et seront valides pour l'ensemble des 11 jours du festival.

La 51e édition du FEQ aura lieu du 5 au 15 juillet 2018.

