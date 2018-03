Des culottes parfumées pour le sexe oral destinées aux femmes existent... est-ce vraiment nécessaire?

Vous savez toutes ces fois où vous désiriez ardemment avoir des relations sexuelles orales, mais l'idée a été écartée en raison de l'odeur de votre vagin qui ne s'apparentait pas à celle d'un gâteau au chocolat?

Il y a maintenant une culotte pour remédier à ce problème.

« Lorals: les premières culottes sexuelles du monde » sont à la recherche de fonds sur IndieGoGo (ils ont déjà amassé 17 000 $), et sont maintenant disponibles en précommande. Décrites sur IndieGoGo comme « des sous-vêtements qui vous permettent de vous sentir fraîche à tout moment », pour vous aider à atteindre « plus d'orgasmes oraux ». Les Lorals sont de minces sous-vêtements en latex qui créent une barrière aux saveurs et aux liquides.

Les sous-vêtements à usage unique ne sont pas destinés à protéger contre les infections transmissibles sexuellement, mais plutôt afin d'aider les femmes à «oublier les soucis et à profiter du moment».

Have you ever said no to oral sex when you really wanted to say yes? You're not alone! And now, there's lingerie you can wear WHILE you receive oral. Designed by women to help you feel fresh and enjoy oral anytime. BUY NOW ON INDIEGOGO! https://t.co/qTFPKTnUzl pic.twitter.com/sNDQCPwath