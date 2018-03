Cette compagnie de voyages vous paiera pour voyager

Voici comment ça marche.

La recherche 'Ultimate Travel Squad' choisira quatre voyageurs chanceux à travers le monde entier pour explorer l'Europe grâce à son réseau privé de bus porte-à-porte Hop-on Hop-off pendant trois mois, à partir de début juin à début septembre 2018.

Chaque membre de l'équipe vivra une aventure d'une valeur de 9,000$, incluant un pass illimité, un billet d'avion aller-retour, un hébergement, de l'argent de poche et une prime à la fin du voyage!

L'itinéraire coïncidera avec quelques-uns des endroits les plus animés d'Europe tels que Lake Bled, Cracovie et San Sebastián, et s'aventurera hors des sentiers battus vers des paradis cachés tels que Grünau en Autriche et Lauterbrunnen en Suisse.

L'aventure épique de trois mois de l'équipe s'achèvera avec une semaine de navigation en Croatie.

Voici comment postuler

Les 4 postes recherchés sont un Instagrammeur, un blogueur, un vloggeur et un Snapchatteur/Instagrammeur Story.

Pour postuler, tout ce que vous devez faire est de sélectionner votre plate-forme sociale préférée (Instagram, Snapchat/Instagram Story, YouTube ou une plateforme de blogues comme Blogspot et WordPress) et enregistrer une vidéo de 60 secondes démontrant pourquoi vous êtes la seule personne pour la position.

Des points supplémentaires seront attribués pour la créativité! Ceux qui souhaitent s'inscrire en duo, ou en groupe de trois ou quatre, peuvent soumettre une vidéo ensemble, en veillant à sélectionner une plate-forme sociale différente pour chaque personne. Les vidéos peuvent être soumises sur le site Web de Busabout.

