Une tatoueuse de Toronto soutient qu'elle a reçu de nombreux messages de haine d'amateurs du groupe Hedley après avoir offert de recouvrir gratuitement des tatouages reliés au groupe de musique de la Colombie-Britannique.

Après que des allégations anonymes d'inconduite sexuelle touchant le groupe et que de jeunes amatrices eurent commencé à s'exprimer en février, Lizzie Renaud a invité les gens sur Twitter à la contacter s'ils voulaient cacher leur tatouage de Hedley.

PLEASE CONTACT ME if you are in the toronto area and need a Hedley-related Tattoo covered. I will be trying to provide as much free cover up work for any of you who need me. You may DM me here, or call for a consultation at 6473782481. #outhedley2k18#hedley