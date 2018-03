Une défaite du Canadien face aux Devils

Un doublé de Travis Zajac a mené les Devils du New Jersey vers un gain de 6-4 face au Canadien de Montréal, mardi.

Stefan Noesen, Blake Coleman, Patrick Maroon et Brian Boyle ont aussi fait mouche pour les Devils, qui mettaient fin à une série de trois revers.

Charlie Lindgren a connu un bien mauvais début de match, accordant quatre buts en première période. Il a finalement bloqué 27 tirs sur 33.

Keith Kinkaid a fait 29 arrêts pour les Devils, en cette soirée où le Prudential Center accueillait l'équipe américaine de hockey féminin, championne des Jeux olympiques de Pyeongchang.

C'était une 100e victoire dans la LNH pour John Hynes, qui dirige les Devils depuis juin 2015.

Jacob De La Rose a réussi deux buts dans une cause perdante. Les autres filets du Canadien ont été l'oeuvre de Brendan Gallagher et Byron Froese.

Le groupe de Claude Julien était privé d'au moins un point pour la première fois en huit matches, après une séquence de 3-2-2.

Le Tricolore va disputer son prochain match jeudi soir, à Sunrise.

Noesen a donné les devants 1-0 aux Devils à 9:25 au premier vingt, faisant dévier un tir de la pointe de Will Butcher. C'était un 10e but cette saison pour le Texan de 25 ans, l'un des 15 Américains dans la formation des Devils.

Coleman, un Texan de 26 ans, a doublé le coussin à 16:33. Boyle a contourné le but de Lindgren vers la droite et a remis à Butcher. Le tir haut a été stoppé, mais Coleman a converti le rebond.

Zajac a porté un dur coup avec deux filets avant le premier entracte, en avantage numérique à chaque fois.

À 18:08, il a fait dévier un tir de Sami Vatanen, dont c'était le 10e point en 10 matches. De la Rose était au cachot pour un coup de bâton.

Puis, avec 11,3 secondes au cadran, le vétéran a battu Lindgren d'une frappe au-dessus du gant, après que le gardien ait repoussé un tir bas de Taylor Hall. Ce dernier inscrivait un point dans un 26e match de suite. Il totalise 18 buts et 19 passes pendant la séquence. Andrew Shaw était puni depuis une dizaine de secondes, résultat d'un bâton élevé.

Les Devils avaient tiré cinq fois et six minutes étaient disparues du cadran avant que le CH mette Kinkaid au défi une première fois, bien timidement, avec un tir de loin de Karl Alzner. En milieu d'engagement, Alexander Galchenyuk a été atteint à la cheville droite par un tir frappé d'Artturi Lehkonen, mais il est resté dans le match.

Les Devils ont conclu le premier tiers en ayant dominé 17-5 pour les tirs.

Après un avantage numérique sans histoire et un tir de Jonathan Drouin qui a touché le poteau, les visiteurs ont riposté avec le 24e but de Gallagher, à 10:27 en deuxième période. Il s'est habilement distancé de Kyle Palmieri, longeant la bande à la gauche du but, avant d'y foncer et de marquer à l'aide d'un beau revers.

Si des mordus de la Sainte-Flanelle espéraient une remontée épatante du Canadien, ils ont vite été déçus. Le New Jersey a réussi deux autres filets avant que ne débute le troisième vingt.

À 11:36, sept secondes après une sanction pour coup de bâton à Rinat Valiev, acquis dans l'échange envoyant Tomas Plekanec à Toronto, Maroon a redirigé un tir de Palmieri, obtenant son 15e but de la saison.

Les Devils ont ensuite porté leur avance à 6-1 avec une réussite de Boyle, à 16:14. Il a profité d'une rondelle libre suite à un tir de Coleman.

De La Rose a signé le deuxième but du CH à 19:46 en deuxième période, sur le rebond d'un tir de Phillip Danault. Il a ajouté un troisième filet cette saison en fin de rencontre, en faisant dévier un tir d'Andrew Shaw. Dans la dernière minute, Froese a converti une rondelle libre à l'embouchure droite.