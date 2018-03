Une possible bombe météo en route sur le Québec

La neige sera bel et bien de retour dès demain. Jusqu'à 40 cm de neige sont attendus sur le Québec d'ici la fin de la semaine de relâche, et MétéoMédia évoque de plus une possible bombe météo pour le milieu de la semaine prochaine.

Deux dépressions sont en route vers la province, qui au final, aura reçu entre 15 et 40 cm de neige. Les chutes de flocons seront plus intenses sur la Gaspésie, tandis que l'ouest de la province et Montréal seront davantage épargnés.

La région de Québec devrait de son côté recevoir plus d'une quinzaine de centimètres sur trois jours.

Les modèles ne s'accordent pas pour ce qui est de la trajectoire de la dépression prévue au début de la semaine prochaine, explique MétéoMédia, mais la Gaspésie serait alors encore touchée par de fortes chutes de neige.