McDonald's offre maintenant du boeuf frais à ses clients américains plutôt que des galettes congelées dans certains burgers de ses restaurants, un changement qui avait été annoncé il y a environ un an, dans le but d'attirer la clientèle qui veut de la nourriture plus fraîche.

Le géant du fast-food, qui se fie à des galettes congelées depuis les années 1970, soutient que les quarts de livre faits avec du boeuf frais sont offerts dans environ 3500 restaurants dès mardi. Ce sera disponible dans huit villes, dont Atlanta, Miami et Salt Lake City, pour s'étendre à la majorité des McDonald's des États-Unis en mai.

McDonald's indique que les travailleurs cuiront leur boeuf frais sur le grill quand le quart de livre et burger «signature» seront commandés. Ce changement est le plus récent pour la compagnie basée à Oak Brook, en Illinois, afin d'améliorer son image alors que de plus en plus de gens évitent les aliments transformés.

Cet article de The Associated Press a été traduit de l'anglais par le HuffPost Québec.