Des abdos et des fesses plus fermes en 28 jours!

Lundi 5 mars se déroulait le lancement (en mouvements) du nouveau DVD de Josée Lavigueur lancé par Musicor intitulé: "28 jours pour un corps plus ferme spécial abdos/fessiers" . Entretien avec la pro qui nous révèle ses trucs et astuces à la veille du printemps. Un corps plus en santé? On dit oui!

Pierre-Karl Péladeau avait enfilé son plus bel équipement de sport pour participer à cette séance de sport emmenée par Josée Lavigueur.

Le lancement du DVD lundi 5 mars 2018.

Un DVD en 2018?!

« Oui, un DVD en 2018! Il fait suite à 28 jours pour un corps plus ferme qui s'est vendu l'an dernier à 20 000 exemplaires, un vrai succès! Dans ce nouveau projet, l'idée est vraiment de proposer des exercices qui vont vous servir dans votre quotidien. Cette vision du sport m'est très chère. Il y a une vraie réalité dans les abdos/fessiers, c'est devenir à la fois plus solide et avoir plus d'équilibre- et donc moins se blesser. Et puis, on ne se ment pas, c'est la fin des DVD, pour celui-ci on voulait qu'il soit spécialement beau.»

Le mot d'ordre ces derniers temps est moins "musculation", mais plus "gainage"?

« Oui, absolument c'est le nerf de la guerre. Avec une ceinture abdominale plus résistante, vous allez vous tenir plus droit et ainsi mieux protéger votre corps. »

Que dirais-tu: "mieux vaut s'entraîner plus souvent et moins longtemps" - ou le contraire ?

«Plus souvent et moins longtemps, mais la meilleure manière de s'entraîner: c'est celle qui vous convient le mieux. Il faut aussi y trouver du plaisir, tout en s'imposant de la rigueur. Je dirais qu'il faut faire un peu moins, mais tous les jours. Sans oublier l'intensité. Ce qu'on vous propose dans le DVD, ce sont des capsules de 3 minutes quotidiennes - on rajoute 10 minutes d'échauffement et étirements. »

À l'issue des 28 jours, tu promets quoi?

«Des fessiers et des abdos plus fermes! Mais je ne promets pas que tu perdes du poids. C'est deux choses bien différentes. Cependant on a rajouté un 15 minutes de cardio qui revient 3 fois par semaine. »

Comment savoir si on squatte bien?

« Le bon squatt, c'est comme aller s'asseoir, mais sans chaise. Pour faire le test, prenez une chaise et squattez, frôlez-la avec les fesses sans vous y asseoir. Ça veut dire que mes épaules sont en avant et mes fesses en arrière, le dos bien droit.»

Ton top 3 pour les abdos?

« *1 - la planche (face ou de côté) qui est vraiment un super exercice. On peut la faire sur les genoux, mains, coudes. *2 - Le grimpeur: c'est la planche en ramenant les genoux de façon alternée vers la poitrine. *3 - Les ciseaux sur le dos (dite aussi bicyclette) .»

Ton top 3 des fessiers?

« * 1 - Les fentes: se placer en fente, "on descend dans la fesse et on remonte dans la fesse". * 2 - Combiner squatt et remonter en allongeant la jambe vers l'arrière. * 3 - Le pont: sur le dos et on remonte en ligne droite tronc et cuisses. »

Sur le site de Josée Lavigueur http://www.joseelavigueur.com/ - découvrez votre routine quotidienne de 3 minutes .

Une mention spéciale à l'équipe d'Anne Vivien de Musicor et au travail du directeur artistique Nils Incandela.