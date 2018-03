«Charmed»: on connaît maintenant les trois nouvelles sorcières

Qui seront les nouvelles Prue, Piper et Phoebe? La question taraude les fans de "Charmed" depuis l'annonce d'un "reboot" par la chaîne américain CW. Après l'annonce de l'acteur qui interprétera Léo, on connaît enfin tous les noms du trio de sorcières. L'actrice qui campera la nouvelle Prue a été dévoilée ce lundi 5 mars et les sœurs sont désormais au complet!

Jusque là, nous savions que Melonie Diaz ("Nip/Tuck"), a été recrutée pour jouer le rôle de la nouvelle Piper, baptisée Mel. Et que Sarah Jeffery aperçue dans la série "Wayward Pines", jouera le rôle de Phoebe, campée par Alyssa Milano dans la série originale.

Pour compléter le trio des sœurs Halliwell, devenu dans le reboot les sœurs Pruitt, il ne manquait plus qu'une actrice pour interpréter Macy, la nouvelle Prue.

Et c'est finalement l'actrice britannique Madeleine Mantock, aperçue notamment dans la série "The Tomorrow People", qui rejoint l'aventure, révèlent Variety et Deadline. La comédienne de 27 ans l'a confirmé sur les réseaux sociaux: elle prêtera ses traits à Macy, une généticienne très intelligente mais terre-à-terre dans ce reboot qui se passera de nos jours. Elle sera complètement bouleversée d'apprendre l'existence d'un monde surnaturel.

À noter que pour le retour de la série, en version plus "féministe, féroce et amusante", l'une des trois sœurs sera lesbienne, comme l'a révélé le 7 février dernier le site TV Line. La diffusion de cette série serait prévue pour la saison 2018/2019 et le pilote a été confié à Amy Rardin et Jessica O'Toole, à qui l'on doit la série "Jane The Virgin" qui détourne les codes des telenovelas.

