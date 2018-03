Le Centre national des arts fêtera ses 50 ans en grand

En 2019, le Centre national des arts (CNA) aura un demi-siècle d'existence. Alors, pour sa nouvelle saison, l'institution a dévoilé un menu de célébration réunissant plusieurs créations d'envergure allant du théâtre à la musique en passant par la danse.

Neuf spectacles composeront la programmation du Théâtre français sous la direction de Brigitte Haentjens. Signalons, entre autres, Quills de Doug Wright, mise en scène par Robert Lepage. Cette pièce subversive présentée du 3 au 6 octobre prochain retrace les années en prison du marquis de Sade. Ensuite, en février 2019, place à un classique de Shakespeare avec Le songe d'une nuit d'été. Au printemps suivra Pinocchio, une création initiatique de Joël Pommerat.

La nouvelle saison du CNA sera aussi marquée par des concerts-hommages à Beethoven (les neuf symphonies du compositeur) et à Mozart (Les Noces de Figaro), le tout sous la conduite du maestro Alexander Shelley. À ne pas manquer, La Passion selon saint Matthieu de Jean-Sébastien Bach et The Fiddle and the Drum de Joni Mitchell.

D'autres rendez-vous sont d'ores et déjà à noter dans vos agendas, notamment Giselle, la nouvelle proposition des Grands Ballets canadiens de Montréal (avril 2019) ou la production solo Xenos signée par l'artiste multidisciplinaire Akram Khan (octobre 2018). Côté spectacles offerts en anglais, notons Silence de Trina Davies (octobre 2018).

Enfin, signalons également la présentation d'une nouvelle comédie musicale inspirée du classique de Roch Carrier sur la fascination d'un jeune garçon pour Maurice «Rocket» Richard intitulé Le Chandail de hockey.

À voir également :