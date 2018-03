Quelle boîte repas choisir?

Ne pas se casser la tête pour manger sainement à la maison, c'est le tour de chapeau qu'a réussi à faire les services de prêt-à-cuisiner de plus en plus nombreux sur le marché. On a testé cinq boîtes repas. Voici nos impressions.

C'est quoi : huit recettes (dont trois végé) sont proposées toutes les semaines en ligne. Le client choisit celles qui l'intéressent selon le nombre de repas désirés et a le choix entre 2, 3, 4 ou 6 portions par repas. Il y a aussi depuis peu l'option de plats prêts à manger qu'il suffit de réchauffer en quelques minutes. Fondée en 2014 et établi dans le quartier Saint-Michel à Montréal, Cook It s'est taillé une place de choix dans le marché et offre la livraison au Québec et en Ontario.

Les plus :

La variété et surtout la fraîcheur des ingrédients (achetés en plus ici, au marché Jean-Talon). On retrouve dans notre boîte autant du mexicain que du cambodgien.

Des recettes faciles à préparer et en moins de 30 minutes

Cook It propose de récupérer la boîte, l'isolant et les sachets réfrigérants lors de la prochaine livraison afin d'éviter que tout se ramasse au recyclage.

Les moins :

Une fois inscrit, il ne faut pas oublier de se désabonner ou d'indiquer tout de suite les semaines où vous désirez recevoir moins de plats ou pas du tout. Vous conservez sinon votre plan de livraison de repas initial et Cook It choisit les recettes à votre place.

Presque tous les ingrédients sont emballés individuellement dans des sacs en plastique. Pas super écolo.

Un sofritas mexicain au tofu qui manquait de saveur.

Des protéines avec date de péremption rapprochée. Dès le lendemain de la livraison, il fallait manger le poisson, puis le poulet le surlendemain. On a dû jeter une protéine comme on ne mange pas tous les soirs à la maison.

Le prix :

Entre 7,33 $ et 10,83$ par portion selon le nombre de repas et de personnes choisies par boîte.

C'est quoi : neuf recettes différentes proposées chaque semaine qui prennent moins de 30 minutes à élaborer. L'entreprise torontoise offre la livraison partout au pays sauf à Terre-Neuve-et-Labrador. Nouveauté : il y aura désormais toutes les semaines des choix de recettes à préparer en moins de 15 minutes top chrono, comprenant notamment des sauces préparées, ingrédients assaisonnés et marinés et légumes lavés et coupés.

Les plus :

Les ingrédients sont regroupés dans des sacs en papier recyclables.

On peut choisir le jour de la semaine qui nous convient le plus pour la livraison (gratuite lorsque vous commandez plus que 2 repas pour 2 personnes par semaine).

Viandes sans antibiotiques ni hormones.

Bonnes portions (qui nous en fait souvent une supplémentaire pour le lunch).

Plats remplis de saveurs.

Coup de coeur pour le bol de quinoa à la sauce sriracha avec oeuf poché au curcuma. Simple, savoureux et nutritif.

Les moins :

Aucun

Le prix :

9,75$ par portion pour les plans familiaux (pour quatre personnes). 10,95$ par portion pour deux personnes.

C'est quoi : des boîtes signées par le chef Jérôme Ferrer derrière le réputé restaurant Europea et les casse-croûtes Chez Jerry dans lesquelles on retrouve cinq repas de deux portions comprenant entrée, plat principal et garnitures. Tout est emballé sous vide et se réchauffe en quelques minutes sur la cuisinière ou au micro=ondes.

Les plus :

Des plats gastronomiques. On se souvient encore d'une rillettes de saumon exquise et de côtes levées qui fondaient dans la bouche.

Aucun abonnement requis. On commande quand bon nous semble.

Des boîtes thématiques pour toutes les occasions offertes chaque mois. Brunch à l'érable, boîte de la Saint-Patrick, pour Pâques, le coffret résolution ou encore bio et végane.

Fraîcheur prolongée en raison de l'emballage sous vide.

Les moins :

Des plats plus lourds, souvent gras.

Des légumes déjà cuits et assaisonnés qui ont perdu de la fraîcheur (des fèves ramollies ou une purée de pommes de terre à réchauffer qui a changé de texture, par exemple)

On aurait aimé avoir un temps prescrit pour réchauffer les plats.

Le prix :

100 $/boîte + frais de livraison de 15 $. On obtient des rabais supplémentaires si on en commande plusieurs à la fois.

C'est quoi : un traiteur/service de prêt-à-manger québécois offrant plusieurs options gastronomiques qui gagne à être connu. Contrairement à ses compétiteurs, on peut y commander autant de portions qu'on veut d'un plat. On retrouve toujours au menu les repas classiques de l'entreprise ainsi qu'entrées, plats principaux, et desserts en plus d'une section épicerie avec des produits fins de Gourmet Sauvage (Saint-Faustin-Lac-Carré). Vous pouvez sinon vous rendre au restaurant situé au 5054 Avenue du Parc, à Montréal pour chercher vos petits plats.

Les plus :

Possible de commander autant de portions que voulez et ce que vous voulez parmi les plats de la semaine disponibles

Des ingrédients frais, majoritairement locaux, et biologiques (incluant les viandes)

La variété des plats

De bons plats de poisson et fruits de mer, comme des bols poké

Service en ligne efficace

Plats livrés dans des contenants réutilisables en verre

Les moins :

Manque parfois d'assaisonnement

Livraison le lundi seulement

Les photos des plats absentes du site

Le prix :

Variable. Consultez le menu de la semaine.

La livraison est incluse avec toute commande de 85$ ou plus et si vous faites partie de la zone de couverture.

C'est quoi : une boîte mystère envoyée tous les deux mois nous transportant chaque fois dans un nouveau pays. Une boîte = un voyage culinaire en Italie, en Inde, ou encore en Martinique, par exemple. Chacune d'entre elles contient 7 produits alimentaires secs typiques, 4 recettes pour six personnes, un souvenir de voyage, du contenu culturel et linguistique, et une liste de lecture musicale qui promet de nous transporter.

Les plus :

La découverte de produits exotiques, de nouvelles saveurs originales

C'est comme recevoir un cadeau, une surprise, chaque fois.

On peut acheter sur le site de foodtrip les produits qui nous ont conquis.

Les moins :

Aucun

Le prix :

37,90 $/boîte + frais de livraison de 9,90 $.

L'avis du nutritionniste Hubert Cormier Les plus : Aussi nutritif que les plats maison : «Du côté nutritionnel, il n'y a pas de différence entre choisir ces options ou bien de préparer le repas entièrement à la maison.» Moins de gaspillage alimentaire : «Dans les boîtes de prêt-à-cuisiner, seulement la quantité nécessaire de chaque ingrédient est présente, ce qui évite d'acheter en surplus. Par exemple, vous désirez préparer une recette qui contient ½ tasse de céleri, mais vous n'avez pas la possibilité d'acheter cette quantité exacte à l'épicerie. Avec les boîtes prêtes à cuisiner, vous ne recevez que ce dont vous avez besoin. Ainsi, plus besoin d'acheter un pot d'épice pour n'utiliser qu'une seule cuillère à soupe!» Moins cher qu'au restaurant : «Le prix d'achat d'une boîte de prêt-à-cuisine pour 2 personnes tourne autour de 10 à 15$/portion, tout dépendant de l'ingrédient principal utilisé. S'il s'agit d'un onglet de bœuf, le prix sera logiquement plus élevé qu'un repas végétarien à base de légumineuses. Ce montant revient tout de même moins cher qu'un repas complet que vous auriez commandé au restaurant. De plus, si vous optez pour une boîte pour 4 personnes ou pour un abonnement, vous pourriez économiser davantage.» Les moins : Pré-préparation manquante : «Une lacune souvent observée avec le service de prêt-à-cuisiner est le manque de pré-préparation des aliments. Par exemple, vous recevrez un oignon entier que vous aurez à hacher, une courge spaghetti entière que vous aurez à faire cuire, puis à mettre en purée ou bien un morceau de viande que vous aurez à désosser. Cet aspect peut sembler un point positif si vous désirez vous exercer à couper vos légumes ou parer vos viandes, mais représente un point négatif si vous n'avez que très peu de temps!»

