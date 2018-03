Une lumière. Une véritable lumière! L'homme qui a dérobé la précieuse statuette de «meilleure actrice» à Frances McDormand dimanche soir après la cérémonie des Oscars s'est filmé en direct sur Facebook. Pas étonnant que la police ait pu lui mettre la main au collet.

Terry Bryant, 47 ans, s'est rendu au bal des gouverneurs après le gala auquel assistait également Frances McDormand puis avant de repartir avec le fameux Oscar, il a laissé une preuve vidéo sur Facebook. Dans la séquence d'un peu moins de trois minutes, on peut le voir avec la statuette dorée dans les mains et répéter à la caméra : «c'est le mien». «Mon équipe a remporté ceci ce soir», dit-il également.

Plusieurs personnes le félicitent et lui demandent s'ils peuvent toucher à l'inestimable trophée, qu'il dit avoir remporté «pour la musique». Terry Bryant demande ensuite à son entourage où est la soirée de Jimmy Kimmel, l'animateur de la cérémonie, avant de mettre fin à la vidéo.

Selon The Verge, l'homme aurait d'abord été intercepté par le photographe du célèbre chef Wolfgang Puck avant que la police procède à son arrestation. Il a depuis été formellement accusé de vol et l'Oscar a retrouvé sa propriétaire. Frances McDormand et son agent ont d'ailleurs fêté l'heureux dénouement autour d'un hamburger plus tard au cours de la même soirée.

L'histoire ne dit pas si Terry Bryant a pu mettre les pieds à la soirée de Jimmy Kimmel...

VOIR AUSSI :