«House of Cards» saison 6: les premières images sans Kevin Spacey dévoilées

Les premières images de "House of Cards" sans Kevin Spacey sont là. Une bande-annonce de la sixième saison a été diffusée durant une pause publicitaire de la soirée des Oscars ce dimanche 4 mars. On y découvre les équipes de la Maison-Blanche s'affairer autour de leur nouvelle chef: Claire Underwood.

"Ce n'est que le début", lance le personnage interprété par Robin Wright. Après être devenue vice-présidente, Claire Underwood s'est retrouvée présidente à la démission de son époux Frank, dans le tout dernier épisode de la saison 5.

Et si ce revirement de situation n'était pas clair, Netflix en rajoute une couche. "Hail to the chief", soit "Salut à la chef", peut-on lire à la fin de cette bande-annonce. Une référence à la marche musicale qui accompagne généralement les apparitions du président des États-Unis.

Très attendues, ces premières images montrent comment "House of Cards" compte s'en sortir après avoir écarté son acteur et personnage principal. Depuis fin octobre, Kevin Spacey a en effet été accusé d'avoir harcelé et agressé deux jeunes acteurs mineurs, mais aussi de harcèlement sur le plateau de la série.

Netflix précise que la saison 6 sera diffusée "cet automne". On sait déjà qu'elle ne comptera que huit épisodes, contre 13 les saisons précédentes.

