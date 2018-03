L'ADISQ a annoncé que Louis-José Houde sera de retour à l'animation de son gala pour une 13e année de suite.

«Même si je meurs d'envie d'animer une émission de lipsync... c'est avec grand plaisir que je reprends les rênes du gala de l'ADISQ. [...] Pour une 13e année consécutive, je ne chanterai pas, une bonne nouvelle pour tous, et suis très fier d'être à la tête de la fête de la musique québécoise», a déclaré Louis-José Houde dans un communiqué fourni par l'ADISQ.

La grande fête de la musique, qui en sera à son 40e anniversaire, se déroulera le 28 octobre prochain et sera présentée dans la salle Wilfrid-Pelletier de la Place des Arts, lieu qui avait accueilli la toute première édition de ce gala. Elle sera diffusée en direct à Radio-Canada.

L'ADISQ profitera aussi du gala pour rendre hommage au groupe Harmonium. Serge Fiori a accepté la proposition au nom de l'ensemble du groupe et a confirmé sa présence au gala.

«Nous n'étions que des kids qui cherchaient une façon de se faire entendre. La musique nous offrait cette possibilité d'y arriver. Cet honneur qui m'est décerné aujourd'hui, qui nous est décerné en tant qu'Harmonium, ne nous appartient pas», a commenté Serge Fiori.

«Il appartient à tous ceux qui étaient là il y a près de 45 ans, qui sont toujours là, tout comme il appartient à ces jeunes qui sont là maintenant ayant rendu notre message intemporel et qui me prouvent que j'avais un rôle à jouer et qu'Harmonium avait raison d'être. Nous étions des musiciens parmi tant d'autres, et nous avions sûrement plus de cent mille raisons de faire entendre ces messages, mais en fait nous n'avions qu'un seul but, celui d'écrire une histoire sans parole, une histoire qui est toujours aussi actuelle. En toute humilité, et plus encore, merci», a ajouté le musicien.

