Voici le champagne que boiront les stars lors des Oscars 2018

Les Oscars sont l'occasion de nombreuses associations pour les marques de luxe et de prestige. Mais quelles en sont les retombées?

On a interrogé Benoit Collard, le Directeur Exécutif de la maison de champagne Piper-Heidsieck qui sort une édition limitée rendant hommage à l'âge d'or du cinéma pour le 90e anniversaire des Oscars. 700 magnums seront ouverts et servis à cette occasion, à la fois durant la cérémonie aux bars du Dolby théâtre et pendant le governor's ball. Cela fait environ 8500 flûtes.

Habit rouge et or à motifs Art Déco, le nouveau magnum sera exclusivement dégusté à l'occasion de cette soirée.

Quelles sont les retombées d'une association avec Les Oscars?

« Être partenaire des oscars est une formidable reconnaissance de l'excellence et de la qualité de nos vins de champagne. Cette association permet à Piper-Heidsieck d'être reconnu au sein de la communauté des artistes du 7e art comme un partenaire fort et pérenne.»

Comment décrivez-vous l'ambiance de la soirée ? Et les fêtes d'after partys'?

«La soirée des oscars est une soirée magique : elle débute très tôt afin d'être vue partout dans le monde malgré le décalage horaire. Nous sommes donc présents dès 15h en smoking ! La soirée est à la fois festive et forte en émotion, car ce sont les récompenses les plus importantes qui y sont données.»

Le menu imaginé par Wolfgang Puck qui sera servi aux stars: en quoi consiste le festin dégusté lors de l'événement?

«La cuisine de Wolfgang Puck correspond tout à fait à l'esprit des oscars , mélange d'excellence et de tradition avec des plats iconiques comme la tourte au poulet et à la truffe ou les mini-burgers, et intégrant des produits d'exception comme le caviar ou le king crab d'Alaska.»