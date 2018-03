Hollywood se prépare pour les 90e Oscars

Les Oscars, c'est du sérieux. Les stars sont à pied d'oeuvre depuis ce matin pour apparaître sous leur meilleur jour sur le tapis rouge. Maquillage, coiffure, essayage, retouches de dernière minute... Elles dévoilent leur transformation sur les réseaux sociaux, n'hésitant parfois pas à montrer le «avant», au naturel.

My awesome wife made these for me seven years ago. Here's hoping they work their magic again tonight.. pic.twitter.com/pD3S1k9GcZ