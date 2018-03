Dans le contexte actuel des dénonciations d'agressions sexuelles et en année électorale au Québec, plusieurs groupes oeuvrant auprès des femmes violentées annonceront dimanche la formation d'un nouveau regroupement, la Coalition féministe contre la violence envers les femmes.

Parmi les organismes fondateurs, on remarque les Femmes autochtones du Québec, la Fédération des maisons d'hébergement pour femmes, le Regroupement des centres d'aide et de lutte contre les agressions à caractère sexuel, et la Table de concertation des organismes oeuvrant auprès des personnes réfugiées et immigrantes.

Par ailleurs, les 11 groupes qui forment le Collectif 8 mars, dont les principales centrales syndicales du Québec, ont rencontré le premier ministre Philippe Couillard, vendredi à Montréal, pour lui rappeler certaines de leurs revendications.

Le Collectif a notamment insisté sur l'importance de «mener une vraie offensive» contre la violence faite aux femmes.