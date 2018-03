Alexandre Champagne réagit à l'annonce de la grossesse de Marilou

Y'a des surprises qui surprennent et paraissent plus que d'autres. Je savais que je voulais devenir maman pour mon premier bébé, tandis que mon deuxième a voulu que je deviennes la sienne avant même de le savoir moi-même. Bébé d'été avec un amour d'adolescence qui se transforme doucement. Voilà, si on se croise ; non, ce n'est pas parce que je mange trop de Buritos. •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• There are just certain things that surprise us more than others, and some we cannot hide that well. While I knew I wanted to be a mother with my first baby, this second baby had a plan of its own and chose me way before I planned anything. A summer baby blooming from an old teenage romance that we are slowly reviving. So there you have it. If ever you see me around town and wonder if I've been eating too many burritos, the answer is no. (Miss Vicky's chips are my fave 🤤)

