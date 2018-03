La Maison-Blanche a été placée samedi en confinement après des coups de feu tirés à proximité de la présidence, ont indiqué les services de sécurité américains.

Le président Donald Trump ne se trouvait pas à Washington quand les coups de feu ont éclaté. Il passe le week-end dans sa résidence de Mar-a-Lago en Floride.

Selon le compte Twitter du Secret Service, chargé de la protection de la présidence, une personne "se serait infligée une blessure par arme à feu le long de la barrière nord de la Maison-Blanche".

BREAKING: Secret Service personnel are responding to reports of a person who allegedly suffered a self-inflicted gun shot wound along the north fence line of @WhiteHouse.