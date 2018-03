Elton John hurle sur ses admirateurs en plein concert et quitte la scène

C'était pourtant un incontournable du spectacle. En résidence au Colosseum de Las Vegas, Elton John y donne régulièrement des concerts au cours desquels il passe en revue son richissime répertoire. Et lors de chaque spectacle, quand vient le moment de jouer le dansant Saturday Night, il fait monter quelques dizaines de fans pour l'aider à enflammer la salle.

Mais lors de sa performance du 1er mars, rien ne s'est passé comme prévu. Apparemment excédé, le chanteur a tenté tant bien que mal de terminer le morceau, tout en s'agaçant de plus en plus. Après avoir hurlé "Casse-toi put***", il a finalement quitté la scène hors de lui, pendant que la sécurité expulsait un homme installé non loin du piano de l'artiste.

Deux jours plus tard, et alors que le Britannique qui fêtera ses 71 ans dans quelques semaines semble avoir retrouvé son calme, il a publié sur les réseaux sociaux un texte dans lequel il s'excuse et explique les raisons de ce soudain craquage.

A statement from Elton. pic.twitter.com/Cdd7jqjPZt — Elton John (@eltonofficial) March 3, 2018

"Jeudi soir à Las Vegas, un fan a mis ses mains sur les touches du piano alors que je jouais, et il a continué de le faire alors que je lui demandais d'arrêter. Il a ensuite essayé de s'avancer par dessus le piano pour prendre des photos, gênant complètement la performance", détaille le communiqué.

"Je fais monter des fans sur scène chaque soir quand je fais 'Saturday Night', et c'est toujours un moment charmant du concert où j'ai la chance de les rencontrer, de leur serrer la main et de les avoir à mes côtés pendant que je joue. Ils ont toujours été charmants, réalisant qu'ils se trouvent au milieu d'un spectacle où un morceau est joué en direct."

"Mais ce type était grossier, c'était un perturbateur qui n'avait aucun respect pour le concert. Alors je lui ai fait savoir ce que j'en pensais, et j'ai quitté la scène le temps qu'il en soit évacué." Vous l'aurez compris: mieux vaut respecter les performances de Sir Elton John quand il se lance dans l'interprétation de l'un de ses classiques au piano.

Ce texte a été publié originalement dans le HuffPost France.