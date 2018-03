8 choses que vous ne devriez jamais dire aux couples de poids différents

Rares sont les couples qui n'ont pas eu affaire aux opinions non sollicitées au sujet de leur relation.

Mais lorsque vous êtes dans une relation avec des poids différents, c'est pire.

Des couples présentant des physiques différents ont raconté les commentaires les plus agaçants et les plus grossiers qu'ils aient entendus.

1. « Est-ce que votre conjoint a un fétiche des grosses personnes? »

«Quand nous nous sommes rencontrés pour la première fois, les gens ont immédiatement supposé que la raison pour laquelle nous étions en couple était parce que mon mari avait un fétiche des personnes obèses. Nous entendons toujours des commentaires comme: "ça doit être difficile de savoir que quelqu'un est avec toi en raison de ta taille" ou "il ne t'aimerait pas si tu perdais du poids". Les gens peuvent être vraiment horribles et il semble qu'ils ont du mal à croire qu'il y a des gens qui n'objectivent pas les grosses femmes. Les gens peuvent faire ce qu'ils veulent et je ne les jugerais pas. C'est ridicule de penser que les grosses personnes ne méritent pas d'être en amour parce qu'elles ne correspondent pas à vos goûts. C'est la même chose que quelqu'un ayant une préférence pour une certaine couleur de cheveux; c'est un attribut physique - c'est normal! Je pense que cela se résume au fait qu'il y a une stigmatisation associée aux personnes obèses. » - Gloria Shuri Henry, de la chaîne YouTube glowpinkstah

2. « N'êtes-vous pas attiré par les gens de votre poids? »

« Ma réponse à cette question est toujours: "pourquoi êtes-vous attiré par qui vous êtes attirés?" C'est en nous. C'est enraciné. Pourquoi aimez-vous les blondes? Pourquoi êtes-vous attiré par les yeux bruns? C'est ce qui fait de nous ce que nous sommes. » - Anthony Piersanti, qui dirige une chaîne YouTube avec sa femme, Jean

3. « Comment faites-vous en avion?"

« La vérité est que, comme dans toutes les relations, nous faisons des compromis. Quand nous voyageons ensemble, Tony prend toujours le siège du milieu afin que je sois à l'aise et ne sois pas jugée par les gens autour de moi. Lorsqu'il y a des limites de poids, nous faisons parfois des activités séparées et nous nous réunissons pour partager ces expériences après. Fondamentalement, nous prenons soin l'un de l'autre et nous nous soutenons mutuellement! » - Jean Piersanti, de la chaîne YouTube Beauty and the Stamper

4. « Comment avez-vous des relations sexuelles? »

« Personnellement, je trouve que cette question est la plus stupide jamais entendue. Nous faisons l'amour de la même façon que tout le monde, sauf que nous avons beaucoup plus de plaisir. Il n'y a pas de différence dans la façon dont le plaisir sexuel est atteint. Nous sommes des humains. Non, nous n'écrasons pas notre compagnon. » - Carla Theodore, des chaînes YouTube MzBrooklyn BeYouty-Corner et B & JAY Tv

5. « Vous devez avoir une faible estime pour être avec quelqu'un de plus gros que vous. »

«Certaines personnes supposent que vous ne pouvez pas faire mieux qu'une femme ou un homme de forte taille ou que vous les fréquentez parce que vous manquez de confiance. En fait, il faut être fort pour être capable d'ignorer ces opinions et ne pas être affecté. » - Justin Stallings

6. « Je ne savais pas que les gars ____ aimaient les filles rondes. »

«Dans notre cas, les gens disent: "je ne savais pas que les Asiatiques aimaient les filles rondes!" Parfois, cette déclaration est innocente et la personne est agréablement surprise par notre couple. Cependant, généralement, lorsque les gens nous disent cela, cela se résume à un compliment désobligeant. Je ne pense vraiment pas que les gens comprennent à quel point ce commentaire est tordu. C'est comme s'ils étaient surpris qu'on soit ensemble. Tout dépend de la taille des coeurs, pas des individus. »- Angel Nguyen, qui dirige la chaîne YouTube Angel + Donny avec son mari, Donny

7. « Votre mari doit être vraiment fort. »

« Cette conversation se produit généralement avec des étrangers. Ce qu'ils veulent dire c'est qu'il doit être fort physiquement parce que je suis si lourde à soulever. » -Mzznaki Tetteh, une infirmière du Ghana

8. « Le fait d'être de grosseurs différentes vous rend-il mal à l'aise? »

« Non, cela ne nous rend pas mal à l'aise. Du tout! L'amour que nous avons l'un pour l'autre ne dépend pas du poids. Je suis heureuse de savoir que j'ai épousé quelqu'un qui voit la beauté en moi à toutes les étapes de ma vie. Il m'aimait quand nous avons commencé à sortir ensemble il y a trois ans et j'avais des poignées d'amour. Il m'aime quand je perds du poids. Il m'aime quand je prends du poids. Notre amour est plus que ce à quoi nous ressemblons. Nous avons un lien indestructible et je suis bénie d'être aimée par un homme qui m'adore.»- Joy Thomas, de la chaîne YouTube Virtuous Joy

Ce texte initialement publié sur le HuffPost États-Unis a été traduit de l'anglais.