Nuit blanche: nos suggestions de sorties pour les noctambules

Avec plus de 200 activités offertes dans neuf pôles de la métropole, la 15e Nuit blanche fera tourner les têtes, ce samedi 3 mars. Le HuffPost Québec vous guide à travers ses choix culturels.

CALIBRE (RE)MIX

Cette deuxième édition réunit plusieurs artistes contemporains au cœur d'une programmation éclectique composée de musique, de danse et d'une lecture par Queen Ka de textes poétiques. Également au menu, une projection d'une installation vidéo imaginée par le cinéaste Charles-André Coderre et le musicien Fred Woods

De 19h00 à 1h00 à l'espace Temps libre Mile End, 5605 de Gaspé, local 106.

FRENCHEZ L'INCONNU

Voici une belle occasion de faire la fête dans une atmosphère vraiment créative agrémentée des installations visuelles de Philippe Marquis et de la musique de Joe Toner et Shaida. Dans La récréation, un espace de débats réinventé ou dans la Dégénierie collective, une (dé)construction architecturale et picturale libre, tout est possible.

De 19h00 à 2h00 à La Factry, 1111 rue Saint-Antoine Ouest.

DRÔLE DE DANSE

Mélange des genres avec la soirée qui rassemble danse urbaine et rigolade. Entre deux prestations de style battle, un numéro d'humoriste de la relève.

De 20h00 à 2h00 au Belgo - Studio Diss Torsion, 372 rue Sainte-Catherine Ouest, espace 122.

LA GALERIE DE L'UQAM

Partez à la découverte d'artistes qui puisent dans les traditions de la culture autochtone. Les curieux pourront parcourir les expositions de Maria Hupfield et Michelle Bui, en plus de performances d'invités spéciaux comme les Buffalo Hat Singers et l'auteure engagée Natasha Kanapé Fontaine.

Dès 20h00 au Pavillon Judith-Jasmin de l'UQAM.

MINI FESTIVAL DE TÉLÉVISION AU CENTRE CANADIEN D'ARCHITECTURE

S'inspirant de son exposition toujours à l'affiche L'université à l'antenne: diffuser l'architecture moderne, le Centre canadien d'architecture (CCA) invite justement le public à passer à l'antenne dans le cadre d'un mini festival de télévision. Au programme, karaoké de discours célèbres, performances artistiques, annotation en direct d'un épisode télévisé d'Open University intitulé A305: Histoire de l'architecture et Design, 1890-1939 et des ateliers pour toute la famille.

De 15h00 à 1h00 au CCA.

LA MURALE S'ANIME À L'HÔTEL DE VILLE

Le public est invité à venir créer une murale collective à grande échelle, le tout en musique dans un environnement lumineux. L'événement est organisé en collaboration avec la Société des arts technologiques (SAT) et l'organisme MU.

De 20h00 à 1h00 à l'Hôtel de Ville de Montréal, Hall d'honneur, 510 rue Gosford.

CONTRASTES

Rendez-vous multidisciplinaire dans lequel s'entrecroisent d'un côté les performances musicales du collectif Crew Love, Wolf+Lamb, The Fitness & Pony et leurs invités Fvckrender et Husser et de l'autre une installation artistique rappelant plusieurs enjeux sociaux proposés par Atelier New Regime.

De 21h00 à 3h00 au Centre Phi, 407 rue Saint-Pierre.

LES ENFANTS S'ÉPUISENT À CREVER

Le Blockhaus aménage son décor pour une ambiance littéraire électrique avec l'artiste visuel Kozouf. Une soirée double avec en prime poésie et spectacle du DJ SaySay.

De 19h30 à 3h00 au Bar Blockhaus, 3328 rue Ontario Est.

ART SOUTERRAIN

La 10e édition du Festival Art souterrain s'amorce avec la Nuit blanche. Dans des parcours nocturnes de 90 minutes, on pourra découvrir l'histoire, l'architecture, le design et l'art public à travers les couloirs de la ville souterraine. Tout au long de la nuit, des performances, des installations conçues par des artistes locaux ou internationaux et des rencontres avec les concepteurs.

De 18h00 à 1h00 dans le réseau souterrain et ses sept édifices.

LA NUIT BLANCHE D'UN ENFANTÔME

Le grand écrivain Réjean Ducharme nous a quitté le 21 août dernier. Pour lui rendre hommage, quatre artistes (Rébecca Désrape, Alain Farah, Frédéric Dubois et Laurence Côté-Fournier) proposeront une lecture publique des œuvres de l'auteur de L'avalée des avalés.

De 21h00 à 1h00 à la librairie Gallimard, 3700 boulevard Saint-Laurent.

EA MOTIVE STUDIOS

Dans le cadre du Festival Montréal joue, le studio Electronic Arts propose plusieurs activités allant des cabines de jeux vidéo aux expériences interactives en passant par des quiz, des jeux géants ou des propositions sportives.

Dès 20h00 au Quartier Latin sur la rue Saint-Denis.

À voir également :