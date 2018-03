Penelope Cruz reçoit son César d'honneur des mains d'Almodovar

Très émue, l'actrice espagnole Penelope Cruz a reçu vendredi soir un César d'honneur pour sa carrière entre films européens et Hollywood, remis par celui avec qui elle a souvent travaillé, le réalisateur Pedro Almodovar.

"La France a toujours été très généreuse avec moi", a déclaré l'actrice de 43 ans, après avoir reçu son prix des mains du cinéaste espagnol et de Marion Cotillard. Elle a été très applaudie par le public qui s'est levé en son honneur.

"Tu es la raison pour laquelle j'ai décidé de faire du cinéma. Merci de l'hommage que tu rends aux femmes avec ton cinéma", a-t-elle dit à Pedro Almodovar, avec qui elle a tourné cinq films "En chair et en os", "Tout sur ma mère", "Étreintes brisées", "Les Amants passagers" et "Volver".

Penelope Cruz sera en mai prochain à l'affiche de "Todos Lo Saben" du réalisateur Asghar Farhadi.

Vêtue d'une robe bleue et arborant le ruban blanc, en soutien aux femmes, elle était accompagnée de son époux, l'acteur espagnol Javier Bardem ("No country for the old men").

