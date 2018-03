«Les guerres commerciales sont bonnes et faciles à gagner», affirme Donald Trump

Le président américain Donald Trump s'est réjoui vendredi des réactions préoccupées des partenaires commerciaux des Etats-Unis à ses projets de taxes sur les importations d'acier et d'aluminium en assurant que "les guerres commerciales sont faciles à gagner".

"Quand un pays (les Etats-Unis) perd des milliards de dollars en commerçant avec virtuellement tous les pays avec lesquels il fait des affaires, les guerres commerciales sont bonnes et faciles à gagner", a twitté le président américain.

"Par exemple, quand on a un déficit de 100 milliards de dollars avec un pays et qu'il fait le malin, on arrête de faire des affaires et on gagne gros. C'est facile", ajoute Donald Trump.

When a country (USA) is losing many billions of dollars on trade with virtually every country it does business with, trade wars are good, and easy to win. Example, when we are down $100 billion with a certain country and they get cute, don't trade anymore-we win big. It's easy!