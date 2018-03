Donald Trump s'en prend à nouveau à Alec (ou Alex?) Baldwin

Le président américain Donald Trump s'est à nouveau attaqué vendredi à l'acteur Alec Baldwin, qui se moque de lui sans merci régulièrement dans l'émission comique "Saturday Night Live".

Lors d'une interview au journal The Hollywood Reporter, l'acteur dit qu'il est "à l'agonie" à chaque fois qu'il doit imiter Donal Trump.

Le président lui a répondu vendredi par un tweet dans lequel il commence par l'appeler Alex, et fait une grosse faute d'ortographe sur un mot.

Il a ensuite corrigé:

Alec Baldwin, whose dying mediocre career was saved by his terrible impersonation of me on SNL, now says playing me was agony. Alec, it was agony for those who were forced to watch. Bring back Darrell Hammond, funnier and a far greater talent!