L'Agence canadienne d'inspection des aliments procède à un rappel de certaines crevettes cuites vendues au Canada en raison de la présence possible de bactéries dangereuses.

Le produit visé est le sac de 300g. de "Crevettes cuites (56/65 Crevettes par lb.) – Crevettes blanches du Pacifique" de la marque Loblaws Inc.

Au Québec, elles ont été vendues dans les Club Entrepôt, Maxi, Provigo et les magasins des affiliés indépendants.

Vérifiez si vous avez le produit visé par le rappel à la maison. Si c'est le cas, jetez-le ou rapportez-le au magasin où il a été acheté.

