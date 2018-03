Québec injecte 50 M $ pour améliorer l'intervention lors de grands sinistres

Québec injecte 47 millions $ afin d'améliorer l'efficacité de l'intervention lors de grands sinistres.

Le ministre de la Sécurité publique, Martin Coiteux, a présenté jeudi un plan en 24 mesures qui vise notamment à renforcer le niveau de préparation des municipalités et la capacité de son propre ministère à intervenir, à simplifier au maximum les réclamations des sinistrés et leur traitement et à améliorer la connaissance et la prévision des catastrophes naturelles.

Une tranche de 20 millions $ est destinée aux municipalités pour les soutenir dans l'élaboration d'un plan de sécurité civile, plan qui sera obligatoire et qui devra être prêt d'ici 18 mois. Seulement 30 pour cent des municipalités ont un tel plan.

Une autre enveloppe d'un peu plus de 20 millions $ est destinée à la mise à jour de la cartographie des zones inondables, surtout dans les régions de Montréal, Québec, Gatineau et de la Mauricie, mais aussi dans les municipalités qui se sont avérées vulnérables aux inondations le printemps dernier et dont plusieurs n'ont même pas de cartographie des zones inondables.

Enfin, Québec versera un peu moins de 7 millions $ au consortium scientifique Ouranos afin de mener des travaux de recherche sur les crues du printemps dernier et d'élaborer des scénarios d'avenir prévisibles en fonction de l'impact des changements climatiques.

Du côté de l'intervention terrain, M. Coiteux a reconnu que l'ensemble des procédures de réclamation et de rétablissement étaient beaucoup trop complexes, particulièrement à l'échelle jusque-là inédite du printemps dernier.

Il promet donc d'alléger et de simplifier l'ensemble des démarches requises et de faire en sorte que d'éventuels sinistrés puissent avoir l'ensemble des services et des informations à un guichet unique. Parallèlement, son plan prévoit former davantage d'employés de la fonction publique dans les régions pour qu'ils soient prêts à venir prêter main-forte immédiatement à la Sécurité civile lors de sinistres à grande échelle. M. Coiteux entend également ajouter des bureaux dans les régions.

Par ailleurs, Québec se dit prêt à déléguer toute la gestion du programme d'aide financière et de rétablissement aux municipalités qui seront en mesure d'en prendre charge et qui en feront la demande, ce qui permettrait de libérer des ressources pour les rediriger dans des zones où il manque de personnel.

D'autres mesures doivent être annoncées en marge du prochain budget provincial, qui contiendra des sommes additionnelles pour les soutenir, a promis le ministre.

Dressant le bilan de l'intervention, Martin Coiteux a affirmé que «moins d'une centaine» de sinistrés n'ont toujours pas réintégré leur domicile.En tout, plus de 6000 réclamations ont été acheminées à son ministère à la suite des inondations du printemps 2017; plus de 80 pour cent des sinistrés ont reçu jusqu'ici entre 75 et 90 pour cent de l'aide financière qu'ils attendent pour effectuer les travaux et près de 135 millions $ ont été versés en indemnités jusqu'ici.