Lorsqu'on s'attaque enfin aux rénovations de sa propriété, on se pense toujours rempli de bonnes idées. On s'imagine qu'on a l'affaire, qu'on a l'oeil après avoir feuilleté deux ou trois magazines... C'était avant de voir ce que la firme la SHED architecture peut faire.

L'incroyable maison Wilson située dans l'arrondissement Notre-Dame-de-Grâce à Montréal a été sublimée tout en gardant un certain cachet avec une abondance de boiseries en chêne, notamment. Une heureuse rencontre entre modernité et patrimoine qui lui procure des allures très sophistiquées.

C'est donc sans grande surprise que la propriété a remporté les honneurs aux Grands prix du design récemment. La maison Wilson a remporté le « Prix Espace résidentiel de plus de 3 200 pi²» et le «Prix salle de bain ». Les juges ont craqué pour l'homogénéité du décor, la maîtrise des différents niveaux et la cohabitation des matériaux sobres et de teintes claires neutres.

«L'ampleur de la transformation se fait ressentir dès l'entrée, où la perspective s'ouvre sur l'étage et la cour, tandis que la circulation est surmontée d'un impressionnant puits de lumière. Autrefois cloisonné, l'escalier est maintenant dévoilé et juxtaposé aux paliers en lattis qui laissent filtrer la lumière jusqu'au sous-sol», peut-on lire sur le site des Grands prix du design.

