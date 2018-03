Le cadavre d'une femme trouvé sur une autoroute de Toronto

Le cadavre d'une femme a été trouvé sur la chaussée de l'autoroute 401, tôt jeudi, dans l'est de Toronto.

Les ambulanciers signalement que le décès de la dame a été constaté sur place, vers 4h15.

La sergente Kerry Schmidt de la Police provinciale de l'Ontario rapporte que la malheureuse a été frappée par un camion et que le conducteur s'est arrêté après l'impact.

La policière ajoute que peu avant le drame, une piétonne avait été aperçue dans les environs.

Toutes les voies de circulation rapide en direction ouest ont été fermées à la circulation au moins jusqu'à 9h00, ce qui nuit au déplacement des automobilistes à l'heure de pointe matinale.

Quelques tweets montrent la situation sur l'autoroute:

DEVELOPING: Stretch of westbound Hwy 401 express closed after woman's body found on the highway. Reporter @jamesontheradio is headed to the scene https://t.co/XURWGR6MBq pic.twitter.com/sD6SaSaZyB

The WB 401 Express lanes are closed at Brimley Rd. as police look for evidence where a woman's body was found on the highway. Traffic in the Collector lanes is jammed. pic.twitter.com/3LzwxSrE8m