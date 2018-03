Tessa Virtue devient ambassadrice d'une grande marque internationale de cosmétiques

Tessa Virtue, la double médaillée d'or avec son partenaire de patinage artistique Scott Moir, a le vent dans les voiles. On la voit partout -et c'est pour notre plus grand plaisir. Son actualité du jour?

Elle l'a annoncé sur Twitter, la patineuse devient la première ambassadrice de Nivéa Canada. Quelle belle ambassadrice!

I'm delighted to announce that I'm partnering with @NIVEACanada as their first-ever Canadian Brand Ambassador! Working with an iconic brand like NIVEA is an exceptional honour-I adore the products, and I LOVE that the company is all about feeling good in your skin! #TessaxNIVEA pic.twitter.com/6UiY2AErlx