La vidéo a choqué et ému. Ce mercredi 28 février, Yossi Gallo pensait qu'il mangerait son repas tranquillement au McDonald's de Myrtle Beach, en Caroline du Sud, tout en offrant un repas à un sans-abri croisé à l'extérieur du restaurant. Mais selon la police locale, plusieurs clients se seraient plaints de la présence de l'itinérant sur le parking voisin. Celle-ci a donc décidé d'intervenir.



Or, toute la séquence a été filmée, publiée sur Facebook et visionnée près de 30 millions de fois. Comme vous pouvez le voir dans la vidéo en tête de l'article, durant une vive altercation, Yossi Gallo prend la défense du sans-abri face à l'officier de police et à la direction de l'établissement.

Selon le média local WBTW 13, le capitaine de la police de Myrtle Beach a confirmé l'incident. Elle précise que c'est un employé du fast-food qui a donné l'alerte, après que le sans-abri a demandé "trop d'argent" aux clients se garant sur le parking.

Quant au directeur du restaurant, celui-ci se justifie: "Dans mon établissement, l'objectif est d'apporter aux clients une expérience positive et accueillante à chaque fois qu'ils viennent manger. Malheureusement, l'individu dans cette vidéo a un passif de perturbateur. À plusieurs occasions, la police et la direction lui avaient déjà demandé de partir. Ces comportements imprévisibles créent une vive insécurité pour nos employés et nos clients".

