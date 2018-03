Brad Pitt rejoint Leonardo DiCaprio dans le prochain film de Quentin Tarantino

Brad Pitt et Leonardo DiCaprio seront en vedette dans le prochain film de Quentin Tarantino, Once Upon a Time in Hollywood.

Sony Pictures a précisé que le film prendrait l'affiche le 9 août 2019.

Le projet, dont l'histoire se déroule en 1969 à Los Angeles, est déjà connu comme étant «le film de Charles Manson» de Quentin Tarantino.

Cependant, ni Leonardo DiCaprio ni Brad Pitt ne tiendra le rôle de Charles Manson. Le réalisateur a indiqué qu'ils interpréteraient plutôt des acteurs en difficulté.

Leonardo DiCaprio jouera l'ancienne vedette d'une série télévisée western et Brad Pitt incarnera sa doublure pour les cascades. Les deux personnages habitent à côté de chez Sharon Tate.

Résident de longue date de Los Angeles, Quentin Tarantino travaille sur le scénario depuis cinq ans. Il s'agira de son neuvième long métrage.

