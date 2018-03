Athena Gervais est retrouvée morte dans un ruisseau

La jeune Athena Gervais, âgée de 14 ans, a été retrouvée sans vie, jeudi, à Laval, trois jours après qu'elle eut été portée disparue.

La police de Laval devra déterminer s'il y a un élément criminel, n'écartant pour l'instant aucune hypothèse sur les circonstances de la mort de l'adolescente.

Le corps a été retrouvé vers 16 h 30 dans un ruisseau derrière l'école Poly-Jeunesse, où les pompiers avaient été appelés à aider aux recherches, a indiqué la porte-parole de la police Geneviève Major.

L'adolescente avait quitté son école du secteur Fabreville à l'heure du dîner, lundi, et ne s'était pas présentée à ses cours en après-midi ni à son domicile par la suite.

Sa mère avait signalé sa disparition, lundi soir, et les recherches s'étaient mises en branle le lendemain.

La porte-parole a souligné que la jeune fille n'avait pas d'antécédent de fugue.

"On est tout juste en train d'établir les circonstances et les causes... On n'écarte rien pour l'instant", a indiqué Mme Major jeudi en fin d'après-midi.

"On essaie vraiment de soutenir la famille, ce n'est jamais la finalité qu'on veut dans une enquête comme celle-là", a-t-elle ajouté.

Elle a indiqué que plusieurs informations avaient été reçues au poste de commandement depuis mardi, mais n'a pas pu dire si une information du public avait mené aux recherches plus approfondies dans le ruisseau.

La description publiée mardi indiquait que l'adolescente portait son uniforme scolaire et se déplaçait à pied et en transport en commun.