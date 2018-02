Quand Meghan Markle et Kate Middleton coordonnent leurs tenues et ont du fun

Kate Middleton et Meghan Markle ont fait une apparition remarquée ce mercredi 28 février pour le premier Forum de la Fondation Royale à Londres, de vraies soeurs. C'est la deuxième fois qu'elles font une apparition publique ensemble - qui n'est pas passée inaperçue.

Toutes deux portaient une robe bleue pour l'occasion. Meghan Markle affichait une robe de Jason Wu, et Kate une tenue de grossesse de la griffe Seraphine. La création de Kate Middleton se détaille à 169$. Cette dernière est connue pour son sens du style et le désir de mixer les gramds noms et les marques plus accessibles.

Ce fut l'occasion de rires et de sourires. Est-ce le stress qui a joué dans le cas de Meghan bien moins habituée au protocole? En tout cas, elles semble s'être amusées.

