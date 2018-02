On l'adorait déjà, voilà que Tessa Virtue nous charme encore plus

Sur la glace, tous les mouvements de Tessa Virtue - chaque pirouette, chaque portée, chaque sourire et chaque mou dramatique - sont délibérés, chorégraphiés et calculés pour nous attirer au coeur de sa performance passionnée, audacieuse et parfois ludique.

Hors de la glace, c'est la même chose!

Sa gestion des médias sociaux mérite la note de 10 sur 10 (elle a tweeté à Colbie Smulders, à Patrick J. Adams et même à Justin Trudeau).

Avec son partenaire de patinage artistique Scott Moir, Virtue a remporté deux médailles d'or à Pyeongchang, a rendu hommage à Gord Downie au Gala olympique, a dû modifier une routine qui était trop provocante pour les juges, nous a fait croire en l'amour (même si elle et Moir jurent qu'ils ne sont pas en couple) et inspiré quelques-uns des meilleurs mèmes sur Internet.

Elle a également démontré une certaine audace sur Twitter, à notre plus grand plaisir! Et nous ne sommes pas seuls à avoir apprécié: Virtue est la deuxième athlète canadienne la plus mentionnée sur Twitter durant les Jeux olympiques (deuxième derrière Moir), selon les données de Twitter Canada. La patineuse a augmenté de 2,5 fois son nombre d'abonnés sur Twitter après le début des Jeux olympiques.

Les Canadiens l'adorent en tant qu'athlète, mais aussi sur Twitter.

Voici cinq moments pour lesquels Tessa Virtue mérite une médaille d'or pour sa gestion des médias sociaux.

1. Quand elle a répondu à un acteur de la série télévisée Suits.

I'll just be over here jet lagged, drinking beer and watching ice dancing. No crying at all along the way. — Patrick J Adams (@halfadams) February 20, 2018

« Je serai juste ici, sur le décalage horaire, à boire de la bière et à écouter le patinage artistique. Aucune crise de larme durant toutes ces étapes.»

And we'll just be over here jet lagged, drinking beer, and watching Suits — Tessa Virtue (@tessavirtue) February 22, 2018

«Et nous serons là, sur le décalage horaire, à boire de la bière et à écouter "Suits".»

2. Lorsqu'elle a réagi à un commentaire de Ryan Reynolds.

Go @TeamCanada!!@CassieSharpe is a legend — makin' it look easy. And thank you @tessavirtue & @ScottMoir for agreeing to raise my children as your own.🇨🇦 — Ryan Reynolds (@VancityReynolds) February 20, 2018

«Go @TeamCanada !! @ CassieSharpe est une légende - ça a l'air facile. Et merci @tessavirtue & @ScottMoir d'avoir accepté d'élever mes enfants comme s'ils étaient les vôtres.»

And here I've been wracking my brain to come up with a post-competition career path ... Scott, get the mini van! — Tessa Virtue (@tessavirtue) February 22, 2018

«Et voilà que je me creusais les méninges pour trouver quoi faire après les compétitions ... Scott, achète la mini-fourgonnette!»

3. Quand son partenaire de danse sur glace était trop occupé à boire de la bière lors d'une partie de hockey pour venir s'entraîner.

My reaction when I didn't have my partner-in-crime at the "mandatory" exhibition practice today 🤣



SO happy at least one of us could be there to cheer on our girls! I'm with you in spirit!!!!!



💪🏻🇨🇦❤️👏🏻 https://t.co/4Yr6AD6T89 — Tessa Virtue (@tessavirtue) February 22, 2018

«Ma réaction quand je n'avais pas mon partenaire à la pratique «obligatoire» aujourd'hui 🤣 Tellement heureuse qu'au moins l'un d'entre nous pouvait être présent pour encourager nos filles! Je suis avec vous en pensée !!!!!»

4. Lorsque la légende de la musique Hall and Oates voulait réaliser ses rêves.

What a memorable night!!! Thanks @arkellsmusic for celebrating with @TeamCanada. Also, you had me at the Hall & Oates cover .... ❤️ https://t.co/gvBQGVwwJ2 — Tessa Virtue (@tessavirtue) February 25, 2018

«Quelle nuit mémorable !!! Merci à @arkellsmusic de célébrer avec @TeamCanada. Aussi, vous m'avez eue à la reprise de Hall & Oates ....»

Oh @arkellsmusic, you make my dreams come true 💫 pic.twitter.com/SQML58xJmQ — Tessa Virtue (@tessavirtue) February 25, 2018

«Oh @arkellsmusic, vous faites de mes rêves une réalité.»

I thought we made your dreams come true? 🤔🤔



Congrats on the gold btw! 😎 — Hall & Oates (@halloates) February 26, 2018

«Je pensais que nous avions réalisé vos rêves? 🤔🤔 Félicitations pour l'or!»

We've been a little Out of Touch...and Everytime You Go Away I worry you won't Wait For Me. Good to have you back, boys - you'll always be my number One (on One) ❤️ @halloates https://t.co/I0xQcc0ihv — Tessa Virtue (@tessavirtue) February 27, 2018

« Nous avons été un peu "Out of Touch"... et "Everytime You Go Away" je suis inquiète que vous ne "Wait For Me". Heureux de vous revoir, les garçons - vous serez toujours mon numéro "One (on One)".»

5. Sa réaction quand TOUTES les célébrités et même le premier ministre Justin Trudeau l'ont félicitée.

❤️❤️❤️ — Tessa Virtue (@tessavirtue) February 22, 2018

And that makes 5 for @tessavirtue & @ScottMoir - congratulations on winning gold again and becoming the most decorated figure skaters in Olympic history! We are all so proud of you. https://t.co/5fOotMwSJu — Justin Trudeau (@JustinTrudeau) February 20, 2018

«Et cela fait 5 pour @tessavirtue & @ScottMoir - félicitations pour avoir remporté l'or à nouveau et pour être devenus les patineurs artistiques les plus décorés de l'histoire olympique! Nous sommes tous si fiers de vous.»

Thank you so much, Mr. Prime Minister! There's no greater thrill than representing Canada. Looking forward to getting back on home soil and celebrating with everyone soon! — Tessa Virtue (@tessavirtue) February 22, 2018

«Merci beaucoup, monsieur le premier ministre! Il n'y a pas de plus grand plaisir que de représenter le Canada. Bien hâte de revenir en terre canadienne et de célébrer avec tout le monde bientôt!»

I've watched Virtue & Moir's ice dance routine about 8 times and cannot comprehend the amount of talent and discipline these people have. So flipping beautiful. It's making my Canadian heart skip a beat. Congratulations🏅#teamcanada — Cobie Smulders (@CobieSmulders) February 12, 2018

«J'ai regardé la routine de danse sur glace de Virtue & Moir environ 8 fois et je ne peux pas comprendre le talent et la discipline de ces gens.Si beau. Ça fait battre mon coeur canadien. Toutes nos félicitations.»

Wow, so kind!! Thank you ever so much for the support ❤️🇨🇦 — Tessa Virtue (@tessavirtue) February 15, 2018

«Wow, si gentil!! Merci beaucoup pour votre soutient.»

Ce texte initialement publié sur le HuffPost Canada a été traduit de l'anglais.