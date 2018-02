Ils se marient dans un supermarché

Ross et Jacqueline Aronson (anciennement Troutman) ont construit leur relation en se rendant au supermarché Whole Foods lorsqu'ils vivaient à New York raconte le site TODAY. Ils y faisaient régulièrement pour acheter les aliments que Ross adore cuisiner.

Ross avait raconté à sa future femme à l'époque à quoi ressemblait la demande en mariage idéale selon lui, c'était avant qu'ils déménagent à Chapel Hill en Caroline du Nord.

"Je n'aurais jamais pu imaginer que ce soit aussi romantique" a partagé Jacqueline sur Facebook.

Ross l'a donc demandé en mariage dans le fameux Whole Foods il y a un an.

If getting married in Whole Foods isn't the most Chapel Hill thing I've ever heard, then I don't know what is pic.twitter.com/QeSChb9vDd