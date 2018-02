Starbucks lance un thé latté rose exclusif au Canada pour devancer le printemps

Le rose de la coloration de Kim Kardashian à ton NOUVEAU latté place le rose au top de la tendance.

Pour annoncer le printemps Starbucks lance un thé rose exclusif au Canada. C'est l'une des trois nouveautés (thés lattés Teavana) signées Starbucks, à découvrir dès le mardi 27 février.

Du rose pile pour le printemps en exclusivité au Canada!

Le thé latté au Bouton de rose Teavana est une exclusivité canadienne, qui ne sera offerte nulle part ailleurs. Inspiré par le thé sakura japonais, à la fleur de cerisier, les équipes ont travaillé un sirop rappelant l'eau de rose agrémentée d'amers de rhubarbe et d'un soupçon de confiture de fraises. Pour la touche finale, il est soupaudré de cristaux à saveur naturelle de rose et d'hibiscus. Becs sucrés, vous serez comblés et probablement surpris au départ par ces parfums peu communs.

Pourquoi lancer ces nouveaux thés d'abord au Canada?

Il semble que nous soyons une population particulièrement avant-gardiste en la matière. Ici, un consommateur de thé en possède en moyenne 11 différentes variétés dans sa cuisine, selon la firme de recherche marketing Euromonitor International. Cela s'explique par une immigration issue de pays où la consommation de thé est importante (Chine, Inde, Moyen-Orient et Russie), un intérêt pour les questions liées à la santé, ainsi qu'un penchant pour la découverte de nouvelles variétés.

En tout: trois nouveaux thés lattés onctueux

* Thé noir provenant de l'Inde, du Kenya et du Sri Lanka; la saveur est puissante et riche. *Thé matcha: provenant du Japon, de la Chine et de la Corée; ce nouveau mélange se distingue par un goût végétal puissant avec une finale persistante sucrée. *Thé Roobois: provenant de l'Afrique du Sud, cette tisane naturellement sans caféine présente un arôme de vanille et de miel, avec un soupçon de caramel et de malt pour un léger goût sucré. Elle s'harmonise bien à la nouvelle option Bouton de rose. Ici on est dans l'onctuosité -et loin d'un thé vert léger.

Avis aux amateurs de saveurs typées et sucrées.

Pour en savoir plus sur les Starbucks proposant ces nouveautés: fr.starbucks.ca et news.starbucks.com.