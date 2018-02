Kelly Martin Nolet et Émilie Boudreault, deux adolescentes de 16 ans, ont toutes les deux fugué de leur centre jeunesse au cours des derniers jours.

Kelly Martin Nolet n'a pas donné de nouvelles depuis vendredi alors qu'elle s'est sauvée lors d'une visite dans sa famille, elle qui devait se rapporter au Centre jeunesse de Laval.

Quant à Émilie Boudreault, elle résidait au Centre jeunesse Saint-Georges à Saguenay. Sa famille et le centre sont sans nouvelles d'elle depuis le 23 février.

Les mères des deux jeunes filles sont évidemment mortes d'inquiétude. Elles ont d'ailleurs publié des messages sur les réseaux sociaux pour expliquer un peu ce qu'elles vivent et pour, chacune, lancer un message à leur fille.

«Voici l'ordre dans lequel les questions arrivent: C'est une blague? Non, j'aimerais bien pouvoir vous dire que oui. Pourquoi? Vous savez, en février 2016, on m'a demandé pourquoi? En octobre 2016, on était pas loin d'une vingtaine autour d'une table et un haut placé me demandait pourquoi madame Nolet?» a écrit Sandra Nolet, la mère de Kelly Martin Nolet qui en est à sa troisième fugue.

«Et pas plus tard que samedi, un enquêteur me demandait pourquoi? J'ai envie de vous dire si je savais, je serais multi millionaire et je passerais ma vie à aider des parents», a-t-elle ajouté dans sa publication partagée lundi.

Mme Nolet a ensuite mentionné qu'elle se fait souvent demander les raisons qui expliquent que sa fille agisse ainsi aujourd'hui. Son message montre qu'elle cherche elle aussi des réponses.

«Elle est aimée, je l'ai bercée, je l'ai cajolée. Elle n'a manqué de rien même dans les plus difficiles moments des deux dernières années, alors je sais pas non plus comment ça», a-t-elle poursuivi dans sa publication en terminant en disant qu'elle était «démunie».

Sandra Nolet a aussi tenu à répondre à ceux qui «critiquent, écrivent et disent des âneries» en publiant un bulletin de sa fille, mardi, pour montrer qu'elle avait des bonnes notes à l'école.

Elle a ensuite publié un autre message où elle s'adresse directement à sa fille et où on sent sa détresse par rapport à la situation. «Ça fait 3 jours que j'ai pas de nouvelles. Je capote là pour vrai. [...] J'ai fondu en larmes dans un Couche-Tard ce matin. [...] Svp, parlez lui, je vous en supplie.»

Quant à Melyssa Fortin, mère d'Émilie Boudreault, après avoir commencé son message en disant qu'elle avait le «coeur en mille miettes», elle a donné une description de sa fille pour aider à la retrouver.

La dernière portion de sa publication est destinée à sa fille: «Si tu vois passer ce message ma grande fille, sache que je t'aime et je veux que tu sois en sécurité. Tu nous manques, donne-nous signe de vie svp.»

Mme Fortin conclut en demandant à ceux qui publient «des commentaires méprisants» de «passer [leur] tour» avant de remercier tous ceux qui partageront sa publication.

Si vous détenez des informations permettant de retrouver Kelly Martin Nolet, vous pouvez contacter confidentiellement la police de Laval sur la Ligne-Info au 450 662-INFO (4636) ou via le 911.

Pour toute information sur Émilie Boudreault, veuillez communiquer avec la police de Saguenay au 418-699-6000.