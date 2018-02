Une mère et sa fille tirent un voleur armé d'un fusil à canon scié

Une mère et sa fille ont réussi à empêcher le vol de leur magasin d'alcool, à Tulsa, en Oklahoma, mais pas sans peine.

Tyrone Lee, 36 ans, a été identifié comme le suspect selon les autorités, rapporte KJRH. Jeudi dernier, il s'est pointé au magasin pour y dérober le contenu de la caisse.

Dans la vidéo de surveillance rendue publique, on peut apercevoir Lee demander le contenu de la caisse et tenter de s'enfuir avec. Les deux femmes ont alors activé le mécanisme pour piéger le contrevenant entre les deux portes d'entrée. Cependant, une des portes, celle de l'intérieur, ne s'est pas barrée.

Lee est revenu vers les deux femmes qui ont alors réussi à l'atteindre, ce qui lui a fait perdre son arme. Il a ensuite tenté d'utiliser la mère comme bouclier humain, mais la fille l'a tiré à nouveau dans le dos, mettant fin à ses espoirs de s'enfuir.

Justin Christian, le propriétaire du commerce, était en dehors de la ville ce soir-là et a confié son commerce à sa mère et à sa soeur, comme il a l'habitude de le faire. «Il a tenté de l'approcher, elle s'est penchée et a tiré à nouveau, et bien sûr son fusil était vide sinon ma mère et ma soeur seraient mortes», a-t-il raconté.

Il est simplement heureux que le sang qu'il a dû nettoyer sur le plancher n'ait pas été celui de sa famille, a-t-il raconté. «Vous n'arriverez à me faire peur et à me forcer à fermer ma boutique. C'est ce qui nourrit ma famille et c'est ce qui paie mes factures», a-t-il ajouté.