«La voix junior» ne reviendra pas à TVA

On ignore toujours dans quelle case-horaire atterrira la compétition de danse Révolution, à TVA, l'automne prochain, mais une chose est certaine : les dimanches ne seront plus occupés par La voix junior.

Suzane Landry, directrice chaînes et programmation de Groupe TVA, a officiellement confirmé, mardi matin, avoir signifié son congé au concours de chant pour enfants dérivé de la populaire formule pour adultes.

«Non, La voix junior ne sera pas de retour. Je n'ai pas annoncé la grille d'automne, mais ça, on peut quand même le confirmer», a-t-elle précisé lors d'une rencontre avec les journalistes concernant l'arrivée de Sarah-Jeanne Labrosse à titre «d'égérie» de Révolution.

Accomplie et rassembleuse

TVA mise beaucoup sur sa nouveauté Révolution qui, a-t-on insisté, repose sur un concept entièrement québécois, et qui mettra en lumière tous les styles de danse, du hip hop au tango, du contemporain au ballet classique.

Qui plus est, le concours télévisé s'adresse aux 7 à 107 ans, ce qui assurera une diversité au niveau des participants, et c'est pour rejoindre un auditoire aussi vaste qu'on a choisi Sarah-Jeanne Labrosse comme «égérie» ou «accompagnatrice» des candidats – et non «animatrice», puisque son rôle ne sera pas, justement, d'animer.

Comédienne tant dans les Pays d'en haut que dans Le chalet, Sarah-Jeanne Labrosse, 26 ans, plait à toutes les tranches d'âge et représente bien les valeurs qu'on souhaite véhiculer avec Révolution, comme le positivisme et le dépassement de soi (elle a joué au tennis pendant plusieurs années), dans un contexte très rassembleur.

«Sarah-Jeanne Labrosse est une artiste accomplie. Elle a la compétition dans le sang, elle a un côté créatif, un côté compétitif, et elle a l'empathie qu'il faut», a noté Suzane Landry à propos de la nouvelle tête d'affiche du réseau.

