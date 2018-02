Un spécialiste de l'OTAN prévient que la Russie essaiera probablement d'interférer avec les élections canadiennes en 2019 afin de déstabiliser l'alliance militaire, ce qui servirait les intérêts du Kremlin.

Les allégations d'ingérence russe dans l'élection présidentielle américaine de 2016, en plus des tentatives présumées de Moscou de se mêler des votes en France, en Allemagne, aux Pays-Bas et en République tchèque, font du Canada une cible logique, a dit en entrevue Janis Sarts, le directeur de l'organisme NATO Strategic Communications Centre of Excellence.

La Russie s'intéresse au Canada car sa déstabilisation "viendrait miner la cohésion" de l'alliance, en plus de potentiellement miner les politiques canadiennes en Europe, a-t-il expliqué.

M. Sarts, qui a témoigné l'an dernier devant le Sénat américain concernant l'ingérence russe, a ajouté qu'une interférence avec l'élection canadienne permettrait au président Vladimir Poutine de renforcer sa position chez lui en démontrant que "les autres pays ont peur de la Russie".

Le gouvernement fédéral a demandé à la ministre des Institutions démocratiques, Karina Gould, de veiller à l'intégrité du scrutin. La porte-parole de Mme Gould, Jordan Owens, a dit qu'Ottawa étudiait de près comment "nos alliés affrontent ces problèmes afin de déterminer quelles solutions seraient appropriées pour le Canada".

Mme Owens a précisé que le gouvernement souhaite "une plus grande transparence" concernant le financement des partis politiques et la publicité électorale. Il souhaite aussi voir les réseaux sociaux "s'attaquer au problème de l'interférence étrangère dans les élections".

Les relations entre le Canada et la Russie sont actuellement à leur plus bas: le Canada commande un groupement tactique de l'OTAN en Lettonie, la Russie a menacé le Canada de représailles après que le pays eut adopté une loi anticorruption nommée en hommage au lanceur d'alerte russe Sergeï Magnitsky, et le Kremlin interdit à la ministre des Affaires étrangères Chrystia Freeland de se rendre en Russie en raison de ses écrits au sujet du président Poutine à l'époque où elle était journaliste.