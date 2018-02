Le studio montréalais Float4 ajoutera de son savoir-faire au nouveau Musée de la Statue de la Liberté, à New York. Ses installations multimédias viendront bientôt enrichir l'expérience des visiteurs.

Situé sur Ellis Island, à deux pas de la Statue de la Liberté, le musée en construction, qui doit ouvrir ses portes en 2019, présentera des expositions immersives et interactives retraçant l'aventure architecturale d'un des monuments américains les plus connus au monde. Le nouvel espace sera plus vaste et moderne que le précédent musée.

En collaboration avec la boîte new-yorkaise ESI Design, le studio Float4 se chargera d'illustrer les prochaines expositions multidisciplinaires avec la production et l'intégration de contenus interactifs. «Nous sommes honorés de contribuer à la création de ce centre culturel emblématique et du rôle central dans la création immersive des expositions», a affirmé par voie de communiqué Alexandre Simionescu, directeur chez Float4.

En plus d'offrir une vue imprenable sur l'île de Manhattan, la visite au musée inclura un retour sur la conception de la Statue de la Liberté par le français Frédéric Auguste Bartholdi à son inauguration, le 28 octobre 1886.

À voir également :