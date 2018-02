Il a fallu attendre plus d'un an pour voir arriver les Galaxy S9 et S9+, successeur du S8 et S8+ de Samsung. Ce dimanche 25 février, la société coréenne a finalement présenté son dernier téléphone intelligent à Barcelone.

Les Galaxy S9 et S9+ seront disponibles au Canada à partir du 16 mars et les précommandes sont déjà ouvertes. Mais pour mettre la main sur les derniers nés de Samsung, il faudra débourser entre 960 $ pour un S9 et 1100 $ pour un S9+. Les fournisseurs confirmés pour le Canada sont: Bell, Rogers, Telus, Videotron, Fido, Virgin Mobile, Koodo Mobile, Chatr, Freedom Mobile, Eastlink, SaskTel et TBayTel.

La présentation a sans doute été quelque peu gâchée par la fuite la veille de la vidéo de présentation du mobile. Mais cette vidéo, mise en ligne involontairement par le constructeur et retirée depuis, confirmait de toute façon les nombreuses rumeurs qui circulaient sur le nouveau concurrent de l'iPhone.

Un design proche du S8

Du point de vue du design, les modèles S9 et S9+ ne sont pas vraiment une révolution. La taille des écrans, et du téléphone plus largement -reste identique à celle du S8 et S8+.

Seul petit changement: le bouton de reconnaissance digitale est désormais situé derrière le téléphone, en dessous de l'appareil photo, et non plus sur sa droite, pour le plus grand bonheur des utilisateurs.

Un appareil photo amélioré

C'est une amélioration habituelle mais indispensable désormais. Comme prévu, le géant coréen a perfectionné son appareil photo, et c'est sans doute le changement le plus notable de cette présentation.

La caméra du S9 et S9+ a été "pensée comme un oeil humain" et doté d'une ouverture ajustable, capable de passer de 1,5 à 2,4. L'objectif? Mieux gérer l'afflux de lumière sur les photos, notamment sur les photos de nuit. Les réglages peuvent être faits manuellement ou automatiquement selon le mode choisi.

Un son de meilleure qualité

Après les photos, place à la musique. Le S9 et le S9+ sont équipés de deux haut-parleurs intégrés, qui améliorent le volume de 40% par rapport aux modèles précédents dotés d'un seul haut-parleurs.

Ils ont été conçus par AKG, la marque autrichienne spécialisée dans le matériel audio et qui signe déjà les écouteurs du Galaxy S8.

Des Emoji en Réalité augmentée

Pas sûr que cette nouvelle fonctionnalité améliore les relations entre les deux constructeurs. Mais visiblement, Samsung n'en a cure: les Emoji Réalité augmentée (RA) -concurrent des Animoji- sont bien intégrés aux S9 et S9+.

Pour les créer, il suffit de prendre une photo de son visage. Elle sera ensuite transformée en un personnage en 3D personnalisable et utilisable sous la forme de 18 GIFs.

Démo en live des AR Emoji. Ça me rappelle que je ne me sers jamais des Animojis. #GalaxyS9#MWC2018pic.twitter.com/tMptlHcpRg — Marine Benoit (@marin_eben) 25 février 2018

Date, prix et couleurs

Trois couleurs sont pour l'instant disponibles: du noir, du bleu et du violet. Un modèle gris devrait cependant être disponible par la suite.

Ce texte a été publié originalement dans le HuffPost France.