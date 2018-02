La saison des impôts est de retour et vous faites l'autruche? Dites-vous que vous n'êtes pas la seule personne à être prise au dépourvu. En 2015, l'Agence du revenu du Canada (ARC) estimait que la moitié des Canadiens n'avaient pas encore produit leur déclaration de revenus à la dernière semaine d'avril. Or, il vaut mieux mettre un terme à votre procrastination afin d'éviter les sanctions financières ou le non versement de prestations. Et si vous attendez un remboursement, prendre une longueur d'avance pourrait être payant.

Heureusement, rien ne vous oblige à affronter la saison des impôts en solitaire. En partenariat avec H&R Block, voici cinq conseils qui vous permettront de tirer votre épingle du jeu en 2018.

Respectez les délais impartis, et prenez une longueur d'avance si possible

Entourez le 30 avril 2018 sur votre calendrier : il s'agit de la date limite pour produire votre déclaration de revenus. Vous pouvez déposer celle-ci en personne, la poster ou la soumettre en ligne. Mais si vous devez de l'argent, manquer cette échéance pourrait vous coûter cher. En effet, l'ARC impose une pénalité de 5 % du solde impayé à partir du 1er mai, à laquelle s'ajoute 1 % du solde impayé par mois complet de retard jusqu'à un maximum de 12 mois. Et cela n'inclut même pas les intérêts! Pour épargner, il est donc préférable de payer votre solde à temps.

Évitez la précipitation et posez de petits gestes routiniers

Soyez réaliste : traiter une année complète de données financières en une seule séance de travail est de la folie! Vous devriez mettre à jour vos dossiers sur une base régulière. Diviser votre comptabilité en petites tâches routinières est une excellente manière d'éviter les retards.

Si vous possédez une petite entreprise, par exemple, aménagez votre horaire afin de classer vos dépenses potentiellement déductibles à la fin de chaque semaine. Vous devriez photocopier ou numériser vos reçus au cas où ceux-ci seraient perdus ou détruits.

Évitez de nuire à votre propre cause

Si vous attendez un remboursement, il est normal de vouloir toucher votre argent le plus tôt possible, n'est-ce pas? Or, si vous soumettez votre déclaration à la dernière minute, ne vous étonnez pas que le gouvernement ne soit pas pressé de vous rembourser. Et si vous manquez l'échéance du 30 avril, les prestations mensuelles ou trimestrielles auxquelles vous avez droit risquent d'être interrompues. Le fait de ne plus recevoir vos crédits pour la TPS/TVH ou l'Allocation canadienne pour enfants pourrait avoir des conséquences fâcheuses pour votre portefeuille.

Apprenez de vos erreurs

Personne ne souhaite commettre une erreur coûteuse dans sa déclaration de revenus mais l'erreur est humaine! Alors sachez qu'il est possible de modifier votre déclaration après avoir reçu votre avis de cotisation initial. Il suffit d'ajouter les informations manquantes au formulaire T1-ADJ (Demande de redressement d'une T1) et attendre votre nouvel avis de cotisation. Si la situation vous apparaît confuse ou complexe, n'hésitez pas à demander de l'aide. H&R Block a toute l'expertise dont vous avez besoin! En cas de problème avec une déclaration que vous avez produite vous-même, présentez-vous à l'un de nos bureaux et laissez-nous gérer la situation.

Demandez de l'aide, même si vous produisez une déclaration électronique

Les logiciels d'impôt en ligne ne cessent de s'améliorer, ce qui explique pourquoi de plus en plus de gens produisent eux-mêmes leur déclaration de revenus. Or, tous les contribuables ne sont pas des experts en fiscalité, et il est parfois utile d'obtenir un deuxième avis afin de combler certaines lacunes. N'hésitez pas à contacter un professionnel afin de maximiser votre remboursement. H&R Block offre justement le service de Révision par un expert. Un Pro de l'impôt répondra à toutes les questions concernant votre déclaration et fera les suggestions requises pour augmenter votre remboursement ou diminuer votre solde dû.

Forte de plus de 50 ans d'expertise, l'équipe H&R Block est prête à répondre à vos questions fiscales les plus complexes dans l'un ou l'autre de nos 1 100 bureaux au pays.