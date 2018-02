Patrick Brown se retire de la course à sa propre succession

Quelques jours après avoir fait un coup d'éclat en se lançant dans la course à sa propre succession à la tête du Parti progressiste-conservateur de l'Ontario, Patrick Brown a finalement annoncé lundi qu'il jetait l'éponge.

Dans une déclaration qu'il a relayée sur les réseaux sociaux, M. Brown explique qu'il est "rendu clair qu'il ne peut se consacrer à deux missions en même temps" _ celle de défendre sa réputation face aux allégations d'inconduite sexuelle et celle de la course à la direction.

Il écrit qu'il "ne peut tout simplement pas mener une campagne à la direction et affronter Kathleen Wynne dans l'élection la plus importante d'une génération".

M. Brown ajoute que la course serait une "distraction" alors qu'il tente "d'exposer la vérité".

To my friends and supporters in the Ontario PC Party. Attached is my statement on the Ontario PC Leadership Campaign. #PCPOLdr #onpoli pic.twitter.com/u5xbKqjwT7