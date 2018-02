Il neige à Rome et les Romains s'amusent!

La tempête arctique qui a survolé une bonne partie de l'Europe a déposé suffisamment de neige sur Rome lundi pour entraîner la fermeture des écoles et contraindre le transport en commun à tourner au ralenti.

L'agence italienne de la protection civile a mobilisé l'armée pour dégager les quelques centimètres de neige qui paralysaient la capitale.

Les Romains ont profité de cet événement rare: des parcs habituellement verdoyants ont été transformés en centres de glisse, des batailles de boule de neige épiques ont éclaté au Circus Maximus et la Piazza Navona a pris des allures féériques sous une mince couche de neige.

La mairesse Virginia Raggi avait ordonné dimanche la fermeture des écoles et une réduction du transport en commun.

Le mercure a plongé à -20 degrés Celsius à Moscou dimanche soir, soit un record pour cet hiver. Les météorologues prévoient maintenant un temps inhabituellement froid pour le début du mois de mars.

La Croatie est elle aussi enveloppée par un temps frigide, et même les villes le long de l'Adriatique ont vu les thermomètres glisser sous le point de congélation. Des écoles ont été fermées dans le nord-ouest du pays et les routes se dirigeant vers la côte ont été interdites aux véhicules lourds. Une collision entre un camion et un autocar sur une route enneigée du nord-est du pays, dans la région montagneuse de Gorski Kotar, a fait au moins 14 blessés graves. Les deux conducteurs ont été hospitalisés dans un état critique.

Un millier de soldats croates ont été mobilisés pour dégager la neige dans les régions les plus durement touchées, dont certaines qui ont reçu 1,5 mètre de neige.

Le froid frappe également les pays baltes. On rapporte trois morts au cours de la fin de semaine en Lithuanie, en plus de sept personnes qui ont subi des engelures graves dans la capitale, Vilnius. Il a fait -24 Celsius dimanche et lundi dans la ville centrale d'Ukmerge. En Lettonie, huit personnes ont été hospitalisées pour des engelures ou des cas d'hypothermie. Et en Estonie, un froid de -29 Celsius est annoncé dans certains secteurs.

Un froid sans précédent cet hiver de -27 degrés Celsius a été enregistré sur le mont Zugspitze, dans les Alpes allemandes. Il a fait -15 Celsius dans certains secteurs du sud et de l'est du pays pendant la nuit. La neige abondante a paralysé la circulation automobile dans des régions du nord-est.

En Roumanie, une quarantaine de liaisons ferroviaires ont été suspendues en raison du froid intense. Des écoles sont fermées à travers le pays, notamment dans la capitale, Bucarest, où il a fait -8 Celsius. Quelque 5000 fonctionnaires ont été mobilisés par l'agence responsable des situations d'urgence.

Les autorités roumaines ont mis en garde contre des déplacements vers la Bulgarie voisine, où on rapporte des accumulations de 40 centimètres de neige et des vents violents dans plusieurs provinces.

La neige et le vent interfèrent aussi avec les déplacements ferroviaires au Royaume-Uni. Au moins deux transporteurs - Greater Anglia et Southeastern - ont informé leurs passagers en garde d'une réduction de leur service. Les météorologues ont dit que certaines régions du pays sembleront plus froides que l'Arctique en raison du temps froid et du vent. On prévoit des accumulations de neige d'ici mercredi dans l'est de l'Angleterre, en Écosse et en Irlande du Nord.