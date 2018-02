L’équipe de «Fugueuse» a proposé une suite à TVA

Y aura-t-il une suite à Fugueuse? La maison de production Encore Télévision, qui est derrière la série de l'heure, et l'auteure Michelle Allen, viennent tout juste de proposer une ébauche de deuxième saison à TVA, mais il est encore beaucoup trop tôt pour crier victoire.

«C'est tout récent, ça va être regardé», a précisé Suzane Landry, directrice principale, chaînes et programmation de Groupe TVA, lundi après-midi, lors d'une rencontre de presse au cours de laquelle les journalistes ont pu visionner les deux derniers épisodes de Fugueuse.

Évidemment, on ne dévoilera rien de l'issue du premier volet de la série, qui prendra fin à la télévision le lundi 12 mars, mais on devine déjà que, peu importe ce qui attend Fanny (Ludivine Reding), la matière à exploiter concernant le délicat sujet de l'exploitation sexuelle de jeunes filles est encore extrêmement riche, comme l'a rappelé Michelle Allen. Fanny serait d'ailleurs encore «le cœur» de l'intrigue, a noté la créatrice.

«On ne lui ferait pas vivre la même chose», a expliqué Michelle Allen.

«Moi, j'ai toujours été assez désireuse de représenter une réalité et d'être respectueuse de ce que ces jeunes filles vivent (...) La reconstruction de ces filles-là est très longue, très exigeante, très éprouvante, très laborieuse. C'est quelque chose!», a-t-elle ajouté.

«On aimait beaucoup cette série dès le départ, a pour sa part avancé Suzane Landry. Des fois, on parle des séries-événements, et ce n'est pas souvent qu'on emploie ce terme-là. On s'attendait à créer l'événement avec cette série-là. Dès le départ, on le sentait.»

Les cotes d'écoute de la fiction reflètent d'ailleurs l'engouement général pour l'histoire déchirante de Fanny. Lundi dernier, selon les données préliminaires de Numeris, 1 343 000 téléspectateurs en moyenne ont regardé en direct le septième épisode, dans lequel les policiers l'interceptaient.

Évidemment, le projet n'étant pas encore officialisé ni même réellement concret, on ne peut parler de date de mise en ondes pour cet éventuel deuxième chapitre de Fugueuse.

La huitième heure de Fugueuse, dans laquelle les ravages de l'emprise de Damien (Jean-François Ruel) sur Fanny se poursuivent, de même que les dommages collatéraux sur la famille et les amis de l'adolescente, est diffusée ce soir, lundi 26 février, à 21h, à TVA.